Organisatoren Frituurloop: ‘Teleurstelling, maar zeker ook begrip voor beslissing gemeente’

De organisatoren van de Frituurloop zijn teleurgesteld, maar hebben ook begrip voor de beslissing van de gemeente om de loop te verbieden. De gemeente maakte vrijdagochtend bekend verschillende drink- en voedseltochten in de gemeente vanaf nu verboden zijn. Dit nadat deze, bij eerdere edities, voor groepsvorming en openbaar drankgebruik hadden gezorgd.

“Natuurlijk is het jammer dat het niet meer kan, maar ik heb niet het gevoel dat het ondernemertje pesten is,” zo geeft Bojan Aleksander van Bar Smoke aan. “Ze denken ook echt wel met ons mee. Het is jammer dat het nu niet meer kan, maar wie ben ik om de gemeente in twijfel te trekken.”

Lex Runhardt van Lekkel Lekkel zou graag nog in gesprek gaan met de gemeente. “De gemeente heeft niet met ons als ondernemers gesproken hierover. Voor mijn gevoel hebben ze het maar even zo verboden. Als we nou met elkaar in gesprek gaan kunnen we samen kijken wat wij als ondernemers kunnen doen om dit evenement toch mogelijk te maken.”