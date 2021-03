Opnieuw groep asielzoekers verplaatst naar ‘coronahotel’ in Haren na uitbraak in Friesland

nieuws

Bron GoogleMaps

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat opnieuw een groep asielzoekers verplaatsen vanuit Friesland naar de corona-quarantainelocatie in het voormalige Nescio Hotel in Haren. Bij een uitbraak in een asielzoekerscentrum in Burgum raakten 41 bewoners besmet.

Volgens verschillende Friese media zou de bron van de besmetting liggen bij een peuteropvang op de locatie. Het zou bij de groep besmette mensen dan ook vooral gaan om gezinnen met kleine kinderen.

In gevallen waarin twee gezinnen van één woning gebruikmaken, waarbij één gezin is besmet en het andere gezin niet, wordt het besmette gezin overgebracht naar Haren. De gezinnen gaan terug naar Friesland als ze coronavrij zijn.