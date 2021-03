“Op Paasmaandag wordt het guur met winterse buien”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het mooie voorjaarsweer van de afgelopen dagen gaat verdwijnen. De komende dagen wordt het flink wat kouder waarbij er op Paasmaandag winterse buien mogelijk zijn. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Op Witte Donderdag is het met 10 graden heel wat koeler”, vertelt Kamphuis. “Wel is er flink wat zon met later in de middag vanuit het noorden een paar wolken. Er waait een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar vrijdag is het wisselend bewolkt en komt de minimumtemperatuur op 3 graden te liggen.”

“Op Goede Vrijdag is het kil voorjaarsweer met een maximumtemperatuur die rond de 8 graden komt te liggen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 4 tot 5, en er is veel bewolking. Later op de dag laat de zon zich even zien. Op Stille Zaterdag en Paaszondag is er zo nu en dan zon en wordt het iets milder met 10 tot 12 graden. In de nachten is er kans op een graad vorst. Op Paasmaandag is het guur met winterse buien, veel wind en slechts 5 graden.”