Op eerste vroegstemdag in Groningen brachten 8.468 mensen hun stem uit

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De stembureaus op de eerste vroegstemdag zijn maandagavond om 21.00 uur gesloten. Het opkomstpercentage in Groningen bedraagt op de eerste dag 4,7 procent.

Uit informatie van de gemeente blijkt dat in totaal 8.468 mensen hun stem uitbrachten. De meeste mensen brachten tussen 11.00 en 12.00 uur een bezoek aan één van de zeventien stembureaus die maandag geopend waren. Vanaf 17.00 uur werd het in de stembureaus rustiger.

Damsterplein

De Tweede Kamerverkiezingen verlopen door de coronacrisis anders dan anders. Vorige week kregen zeventigplussers al de mogelijkheid om per brief te stemmen, op maandag en dinsdag is er het vroegstemmen. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen op deze dagen in alle rust hun stem uitbrengen. “Het verliep ontzettend goed”, vertelt verslaggeefster Suzan de Grijs. “Ik was vanochtend op het stembureau op het Damsterplein en ik voelde mij daar heel veilig. Er was een looproute, mensen droegen mondkapjes, er was spatglas en het rode potlood waar mensen mee stemmen mocht meegenomen worden. Het was gewoon heel goed geregeld.”

“Heel netjes gedaan”

Dat beeld heeft verslaggever Ecco van Oosterhout ook. “Ik was vandaag voor een reportage in het stembureau aan het Gedempte Zuiderdiep. In het gebouw van Ruimtelijke Ordening is een stembureau ingericht. Dat hebben ze ook heel netjes gedaan. Er is een looproute gemaakt waarbij je het gebouw verlaat via de binnenplaats. Het maakte op mij een goede en veilige indruk.”

Opkomst in landelijk perspectief

Qua opkomst scoort Groningen maandag gemiddeld. In de gemeenten Amersfoort en Nijmegen was de opkomst om 21.00 uur 8,2 procent. In Rotterdam kwam maandag 4,1% van de kiesgerechtigden naar een stembureau en in Utrecht 3,8%. Ook dinsdag kunnen mensen gebruik maken van het vroegstemmen. De stembureaus die dinsdag open zijn, zijn te vinden op deze interactieve kaart van de gemeente Groningen.