sport

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

Martini Sparks verloor zaterdagavond in Haren ook de elfde wedstrijd van het seizoen. Grasshoppers uit Katwijk was met 90-45 te sterk voor de Groninger basketbalsters.

Martini Sparks kon het in het begin nog een beetje bijbenen, maar in het tweede kwart werd het verschil gemaakt. De ruststand was 46-28. Daarna voerde Grasshoppers de score geleidelijk op.

Woensdag speelt Martini Sparks opnieuw. In Haren is Dozy Den Helder de tegenstander.