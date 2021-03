Online cultuurfestival voor leerkrachten

nieuws

In april vindt een online festival plaats, voor leerkrachten en culturele ondernemers in Groningen en Drenthe. Het doel is, inspiratie te bieden op het gebied van cultuureducatie.

Het festival heet “Brandstof, Nootdelijk Festival Cultuureducatie”. Op het online programma staan workshops, lezingen en inspiratiesessies. Er zijn onder meer workshops beeldverhalen maken, en kunst creëren met gebruik van wetenschap en technologie. Volgens de organisatie is er veel belangstelling voor en is al meer dan de helft van de 24 activiteiten volgeboekt.

Tijdens het festival ervaren leerkrachten wat goed cultuuronderwijs ka betekenen voor de school en de eigen lessen. Deelnemers leren in interactieve sessies hoe ze met woord, beeld en geluid praktisch aan de slag kunnen in de klas. Daarmee kunnen ze de creativiteit van hun leerlingen stimuleren. Er is ook aandacht voor de eigen inbreng van de kinderen.