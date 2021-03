Onderzoek naar geluidsoverlast van trein in Hoogkerk

nieuws

Foto Andor Heij: Spoorlijn bij Hoogkerk

Drie studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken de geluidsoverlast van de trein in Hoogkerk, waar meerdere huizen dicht bij het spoor staan.



‘De situatie in Hoogkerk is bijzonder, omdat hier veel huizen vlak bij het spoor gebouwd zijn’, weet HoogkerkOnline.nl.

Hoogkerkers worden uitgenodigd vragen te beantwoorden over onder meer of het geluid van de trein hen verstoord heeft tijdens het tv kijken of tijdens het slapen.

Ook kan er gekozen worden uit diverse geluidsbarrières. En men kan zelf iets bedenken als mogelijke oplossing voor het probleem.

Meedoen kan via deze link.