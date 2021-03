Onderzoek geweldsincident Briljantstraat nog volop bezig

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Het onderzoek naar het geweldsincident dat maandag plaatsvond in een woning aan de Briljanstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen is nog volop bezig. Dat heeft de politie aan incidentenwebsite 112groningen.nl laten weten.

Het incident vond in de ochtenduren plaats in een woning. Daarbij raakte een 46-jarige vrouw uit de stad ernstig gewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. In de zaak is één persoon aangehouden, het gaat om een 58-jarige man eveneens uit Groningen. Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. Volgens de politie wordt er volop onderzoek gedaan, maar kunnen er voorlopig geen verdere mededelingen worden gedaan.

Ook over de situatie van het slachtoffer kan niets gezegd worden.

