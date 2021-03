Onderzoek: ‘Bi-plussers ervaren veel vooroordelen’

nieuws

Foto: Peter Salanki via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Bijna de helft van de mensen die zich aangetrokken voelen tot meer dan één gender, maakt het mee dat mensen denken dat hun seksuele oriëntatie tijdelijk is. Bijna een derde van deze groep krijgt regelmatig te horen dat mensen denken dat ze ontrouw zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en kenniscentrum Rutgers.

“Pijnlijke ervaringen, waarvan het niet ondenkbaar is dat deze het beeld van jezelf en je welzijn op een negatieve manier beïnvloeden” aldus Laura Baams, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers, vult aan: “Dit maakt wellicht dat het voor bi+ mensen niet altijd makkelijk is om hun seksuele oriëntatie te delen. Uit het onderzoek blijkt dat bi+ mensen hun seksuele oriëntatie wel veel delen met vrienden, maar veel minder met familie of op het werk. Voor bi+ mannen blijkt het extra moeilijk om erover te praten.”

Weinig kennis

Het onderzoek onder bijna 3.000 bi+ mensen van 16 t/m 55 jaar oud, laat veel nieuwe inzichten zien, want volgens de onderzoekers is er nog maar weinig bekend over deze groep LHBTI-ers.

“Dat is gek want het lijkt om een grote groep te gaan,” vervolgt Baams “Ons onderzoek laat voor het eerst zien wat de ervaringen met de monoseksuele norm zijn. De bevindingen suggereren dat een overmatig gebruik van labels en hokjes voor bi+ mensen beperkend kan voelen.”