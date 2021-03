“Om te genieten van de zon, ga naar een plek in de buurt en vermijd de drukte van het Noorderplantsoen”

nieuws

Foto: Chris Bakker

Als je wilt genieten van de zonnestralen doe dat vooral op een plek in je eigen buurt. Die oproep doet de gemeente Groningen woensdagmiddag op Twitter.

“De oproep is preventief bedoeld”, vertelt woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen. “We doen de oproep op basis van onze ervaringen vorig voorjaar en van gisteren. We zien dat bij mooi voorjaarsweer veel mensen naar het Noorderplantsoen komen. Terwijl er in onze gemeente ook heel veel andere mooie plekken te vinden zijn waar je kunt genieten. Dus als je van de zonnestralen wilt genieten, ga naar een parkje of vijver in je eigen buurt, of blijf in je eigen tuin of ga op je balkon zitten.”

Houd je aan de regels

De gemeente noemt als voorbeeld het Stadspark. “Maar iedere wijk heeft wel een plek waar je kunt ontspannen. En daarnaast ook de oproep dat als je naar buiten gaat, dat je je moet houden aan de coronamaatregelen.”

“Op sommige plekken te druk”

Verslaggever Chris Bakker is woensdagmiddag in het Noorderplantsoen. “Het gaat om honderden mensen die hier in het Plantsoen aanwezig zijn. Op heel veel plekken lukt het wel om afstand van elkaar te houden maar ik zie ook locaties waar die afstand in het gedrang is. Ik zie nu bijvoorbeeld een groepje van zo’n twintig kerels die op een kluitje staan.”

Genieten van het mooie weer vanmiddag? Ga naar een plek bij jou in de buurt. We hebben veel plekken waar je kunt chillen. Vermijd de drukte van het Noorderplantsoen. ⛔ Vermijd drukte

↔ Houd 1,5 meter afstand

👫 Max groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden#alleensamen pic.twitter.com/b9Zy2iAbpj — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 31, 2021