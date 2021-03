OM eist vijf jaar cel en TBS tegen Stadjer voor doodslag in Nietap

Op 9 april 2020 trof de politie het zwaar gewonde slachtoffer aan in een woning in Nietap. In de omgeving van de woning, trof de politie de 47-jarige verdachte aan. Later werd ook een 39-jarige verdachte aangehouden, maar deze man overleed in augustus van dit jaar tijdens zijn gevangenhouding. De twee verdachten waren in de bewuste nacht thuis op bezoek bij het slachtoffer. Het slachtoffer had, volgens de verdachten, hun laatste joint opgerookt terwijl dat niet mocht. De mishandeling die daarop volgde, kostte het slachtoffer uiteindelijk zijn leven.

Verdachten wijzen naar elkaar

De twee verdachten wezen tijdens hun verhoren naar elkaar toen het ging over de ernst van de mishandeling. Maar dat ze flink op het slachtoffer zijn losgegaan, ontkennen beide verdachten niet. “Schoppen alsof je een voetbal schopt tegen het lichaam van het slachtoffer en klappen in het gezicht door de ene verdachte. Vuistslagen in het gezicht, op een tafel op de buik van het slachtoffer zitten en een schilderij op zijn hoofd kapot slaan door de andere verdachte”, zo stelt de Officier van Justitie. “Door het gruwelijke, excessieve geweld dat verdachte die nacht heeft gepleegd, heeft hij zich schuldig gemaakt aan doodslag en heeft hij het slachtoffer het meest kostbare wat hij had, namelijk zijn leven, afgenomen.”

Kans op herhaling