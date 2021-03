Noorderzon Festival: “Alleen vaccinatiebewijs is niet de oplossing”

nieuws

Foto: Noorderzon Festival / Pierre Borasci

Alleen het invoeren van een vaccinatiebewijs is niet de oplossing om evenementen komende zomer weer mogelijk te maken. Dat zegt woordvoerder Milou de Boer van het Noorderzon Festival.

Zaterdag werd duidelijk dat een meerderheid van de 1,4 miljoen mensen die tot nu toe de Stemwijzer hebben ingevuld, voorstander zijn van het plan dat organisatoren van evenementen de mogelijkheid moeten krijgen om een vaccinatiebewijs van bezoekers te vragen. “Laat ik als eerste zeggen dat ik denk dat iedereen snakt naar dingen die mogelijk zijn, en evenementen die veilig georganiseerd kunnen worden”, zegt De Boer. “Maar wat ons betreft zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Alleen vaccinatie is niet de oplossing. Ook een vaccinatiebewijs is wat ons betreft niet beslist het vertrekpunt. Het kan wel onderdeel zijn van een totaalpakket. Een pakket dat bijvoorbeeld ook bestaat uit coronatesten, afstandsregels en hele goede hygiëne-maatregelen. Daar zal je niet aan ontkomen.”

Het Noorderzon Festival wordt normaliter in augustus gehouden. “We zijn op dit moment bezig om verschillende scenario’s uit te werken hoe we dit jaar toch iets kunnen organiseren. Je moet ook nu al wel bezig zijn met die voorbereiding omdat er gewoon heel veel werk in zit. Aan de andere kant heb je de onzekerheid dat je niet precies weet hoe de situatie in augustus is. Daarom maken we scenario’s waarin we mee kunnen bewegen met de actualiteit. Als organisatie houden we hoe dan ook hoop. De geluiden zijn ook positief. Het vaccineren komt op gang, sneltesten komen beschikbaar in de supermarkten en Hugo de Jonge (demissionair minister van Gezondheidszorg, red.) liet gisteren wet dat het volgens hem een hele mooie zomer gaat worden. Dus dat klinkt gewoon goed.”

Volgens De Boer is er volgende maand nieuws te verwachten rond het Noorderzon Festival. Mensen die als eerste op de hoogte willen zijn kunnen zich volgens de woordvoerder inschrijven voor de nieuwsbrief of abonneren op de social media-pagina’s van het festival.