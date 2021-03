Nog drie patiënten en twee medewerkers besmet na uitbraak in Martini Ziekenhuis

nieuws

De uitbraak van het coronavirus op de verpleegafdeling voor cardiologie in het Martini Ziekenhuis heeft sinds afgelopen weekend voor nog eens vijf besmettingen gezorgd. Volgens DvhN zijn nog eens drie patiënten en twee medewerkers besmet.

Het ziekenhuis laat weten dat het verwacht dat de uitbraak binnen de muren van de hartafdeling is gebleven.

De uitbraak in het ziekenhuis volgt op een reeks van uitbraken op hartafdelingen in andere ziekenhuizen. Ook in het UMCG, het MCL (Leeuwarden) en het Scheper Ziekenhuis (Emmen) vonden uitbraken plaats.