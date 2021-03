Nieuwe lichting jongeren mag stemmen: “Bij mij kwam 50PLUS uit het Kieskompas”

De Tweede Kamerverkiezingen zijn voor mensen in risicogroepen al in volle gang, maar morgen is het de bedoeling dat echt iedereen mag gaan stemmen. Dat betekent ook weer een nieuwe lichting jongeren die voor het eerst mag stemmen.

Wij interviewden drie jongeren die in hun examenjaar zitten van het VWO op het Kamerling Onnes-college in de stad. Klaas, Oscar en Lisanne mogen namelijk voor het eerst stemmen, en ze zijn goed voorbereid: “Ik heb veel met anderen gepraat,” vertelt Klaas. “Ik heb stemwijzers gedaan. Ook een aantal gekke zoals de stemwijzer in straattaal en de seksstemwijzer.”

Oscar kreeg wel een bijzondere partij voorgesteld: “Eerst kwam 50PLUS uit het Kieskompas en toen heb ik het partijprogramma ook maar gelezen. Ze wilden ook de basisbeurs voor studenten terug en daar was ik het wel mee eens. Maar ik ga niet op ze stemmen.”

Voor Lisanne is het stemmen op een vrouw belangrijk: “Ik ga op een vrouw stemmen die volgens de peilingen net niet in de Kamer komt. Ik vind dat er meer vrouwen in de politiek moeten, omdat ze beter kunnen opkomen voor problemen die met vrouwen te maken hebben.”