Nieuwe dienstauto gemeentebestuur rijdt op waterstof

nieuws

Nieuwe dienstauto gemeente Groningen - Foto Rene Keijzer

De nieuwe dienstauto van het college van B&W rijdt op waterstof. Het is een nieuwe stap in het streven van het gemeentebestuur om duurzaam en zonder uitstoot te rijden.

De gemeente heeft al veertien voertuigen die op waterstof rijden. Die worden voornamelijk gebruikt door stadsbeheer.

De Toyota Mirai wordt ter beschikking gesteld door de Toyota dealer Louwman uit Groningen. Wanneer het voertuig goed bevalt gaat de gemeente het definitief aanschaffen.

De auto kan op een volle tank zeshonderd kilometer afleggen en wordt gebruikt wanneer reizen per trein of fiets praktisch niet mogelijk is.