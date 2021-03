Nieuw beleid voor beheer en onderhoud Groningse zandwegen in de maak

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Sinds de vorming van de nieuwe gemeente Groningen heeft Stadsbeheer er zo’n 20 kilometer aan zandwegen bij gekregen. De grote verschillen in de manier waarop de wegen worden gebruikt, maken het lastig om goede plannen te maken voor onderhoud en beleid, zo stellen verkeersdeskundige Frank Wieringa en Stadsbeheer teamleider Meilof Feiken donderdagmiddag op website van de gemeente Groningen.

De enige echte zandweg van naam in de gemeente Groningen was voor de herindeling een deel van de Bruilweering, maar door de herindeling kwam er ineens zo’n 20 kilometer aan zandweg bij. De zandwegen liggen voornamelijk in de voormalige gemeente Haren. “We krijgen veel telefoontjes over de zandwegen, vertelt Meilof. “Bij nattigheid veroorzaakt hard rijden diepe sporen en kuilen in de weg. In de zomer hebben bewoners last van stofwolken. En bij harde wind waait er veel zand van de weg af.”

Ook komt er, volgens het duo, vaak een vraag binnen om de zandwegen af te sluiten, te verharden of om de snelheid te verlagen. Een juridisch lastige opgave, aldus Wieringa en Feiken. Maar binnenkort begint er wel een pilot-project, waarbij de snelheid op enkele zandwegen wordt verlaagd naar dertig kilometer per uur. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of het mogelijk is om een aantal zandwegen alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer.

Maar over het verharden van de zandwegen zijn Wieringa en Feiken duidelijk: “Omdat de zandwegen van cultuurhistorische waarde zijn hebben zowel de gemeente als de inwoners de nadrukkelijke wens om zandwegen gewoon zandwegen te laten.”