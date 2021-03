‘Nederlanders minder fit door lockdown’

nieuws

Door de lockdown sporten Nederlanders minder en eten ze ongezonder. Dat blijkt uit een groot onderzoek van sportkoepel NOC*NSF.

Aan het onderzoek hebben drieduizend Nederlanders in de leeftijd van vijf tot en met tachtig jaar deelgenomen. Uit de resultaten blijkt dat met name kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en jongvolwassenen tot 30 jaar minder sporten wanneer zij niet terecht kunnen bij hun club of vereniging. Oorzaak is het gebrek aan motivatie. Deelnemers laten weten dat ze moeilijk de motivatie kunnen vinden om individueel te gaan sporten.

Sportclubs nodig om in beweging te blijven

De eerste en de tweede lockdown hebben een grote invloed op de fysieke en mentale gesteldheid van Nederlanders. “We hebben onze sportclubs nodig om in beweging te blijven”, zegt Gerard Dielessen van NOC*NSF. “Op vaste momenten, onder begeleiding van een trainer of coach, samen kunnen sporten, dit zijn voor veel Nederlanders hele belangrijke factoren in hun motivatie om te blijven bewegen.”

Minder fit

Minder sporten en minder beweging heeft ook gevolgen. Van de groep die minder sport of zelfs helemaal gestopt is, geeft 51 procent aan zich in de verlengde lockdown, vanaf half december, minder fit te voelen. Onder jongeren in de leeftijdsgroep van 19 tot en met 30 jaar ligt dit percentage zelfs op 61 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 4 Nederlanders die minder is gaan sporten, dat ze ook een stuk ongezonder zijn gaan eten.