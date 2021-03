Natuurorganisaties maken zich zorgen over drukte tijdens broedseizoen

nieuws

Natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maken zich zorgen over de drukte in natuurgebieden. Ze vrezen dat dit tot problemen kan leiden tijdens het aanstaande broedseizoen.

Normaliter begint het broedseizoen halverwege maart. Echter, door de warme temperaturen van de afgelopen weken, is op sommige plekken het nestelen al begonnen. Zo werd afgelopen vrijdag bijvoorbeeld al het eerste kievitsei gevonden. Natuurorganisaties laten weten het geweldig te vinden dat de natuurgebieden zo in trek zijn bij het publiek, echter zeggen ze dat mensen in deze tijd van het jaar zich wel moeten beseffen dat ze de kraamkamer van Moeder Natuur betreden.

Sommige plekken zullen de komende periode worden afgesloten om de natuur de ruimte te geven. Ook zullen spandoeken worden opgehangen om de mensen te laten beseffen dat ze de kraamkamer van Moeder Natuur betreden. Daarnaast komen de organisaties met de oproep om op de paden te blijven, om honden aan te lijnen en om geen afval achter te laten.