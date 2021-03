Nanneke Jager kan Sociaal Werker 2021 worden: “Ik wil op tijd een helpende hand bieden”

Zorgen dat iedereen gezien en gehoord wordt, dat is het doel van sociaal werker Nanneke Jager. Sinds deze week is ze een van de drie genomineerden voor de landelijke prijs Sociaal Werker 2021.

Jager werkt bij multicultureel vrouwencentrum Jasmijn en WIJ Groningen. Dat ze genomineerd zou worden voor de prijs had ze niet verwacht. “In de eerste instantie dacht ik: dat ga ik niet doen. We werken in een team en iedereen is belangrijk. Maar ik krijg nu de gelegenheid om te vertellen hoe belangrijk mijn werk is én je kan een prijs krijgen om een project op te zetten. Toen dacht ik: ja, dan ga ik ervoor.”

Een van de projecten waar ze nu mee bezig is, is Vrouwkracht. Daar koken vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor anderen. Zo kunnen ze zichzelf ontwikkelen. Eén van die vrouwen is Awin. “Ik kom uit Syrië en ik heb veel meegemaakt. Hier zat ik alleen thuis. Door dit project kan ik naar buiten en het praten met collega’s neemt wat spanning weg. Zo kunnen we iets terugdoen voor Nederland.” Ook haar collega Loubna is erg blij met haar participatiebaan bij Vrouwkracht. “Het is eigenlijk mijn tweede thuis. Ik vertel mijn kinderen altijd over wat ik hier meemaak, ik vind het zo leuk. Ik leer hier alles.”

Jager hoopt vooral dat ze kan laten zien hoe belangrijk sociaal werk is. “Ik vind het mooi om mensen waar het niet goed mee gaat, op tijd een helpende hand te bieden. Ik denk dat iedereen behoefte heeft om gezien en gehoord te worden. Als je meedoet op een plek waar je je kwaliteiten kan inzetten, dan groei je. Iedereen is zich hier aan het ontwikkelen en dat doet mij goed, dat vind ik mooi.”