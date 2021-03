NAM vindt dat het te veel moet betalen voor afhandeling bevingsschade

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De NAM vindt dat het als bedrijf te veel moet betalen aan schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied. Dat schrijft de NAM in een brief.

Sinds 2018 is de NAM niet meer betrokken bij de beleidskeuzes van de overheid. Afgesproken is is dat de overheid kosten voor schade en versterkingsoperatie voorschiet en later terug verhaald op de NAM. Maar de NAM zegt dat ten onrechte duizenden schades aangemerkt worden als bevingsschade. Daarnaast zijn de vormen voor de versterkingsoperatie veel te streng.

Schades kunnen ook op andere manieren ontstaan

“Aardbevingen wekken trillingen op en die kunnen gebouwschade veroorzaken”, schrijft de NAM in een reactie op een Kamerbrief. “Trillingen in huizen worden ook veroorzaakt door normaal gebruik. Ook kunnen trillingen van buiten het gebouw komen. Evident is dit bij bouwprojecten zoals heien en langs spoorwegen, maar ook gewoon door dagelijks verkeer. Iedereen begrijpt dat er geen schade ontstaat door het hard dichtslaan van een deur of een langsrijdende vrachtauto. Dat is echter wel het trillingsniveau dat door het IMG wordt aangehouden om schade te vergoeden. Hierdoor worden volgens ons duizenden schades ten onrechte aan aardbevingen toegeschreven.”

Maatregelen zijn zwaarder dan eigenlijk nodig is

De NAM stelt dat de veiligheidsrisico’s in het bevingsgebied overschat worden. Hierdoor moeten er veel meer huizen versterkt worden met maatregelen die vele malen zwaarder zijn dan eigenlijk nodig is. Dit zorgt onnodig voor gevoelens van onveiligheid bij bewoners. “Bij het vaststellen of huizen veilig genoeg zijn wordt een veiligheidsnorm gebruikt. Deze norm is destijds door de commissie Meijdam bevestigd. Om huizen in Groningen te toetsen wordt een door de overheid ontwikkelde berekeningsrichtlijn en methode gebruikt, de NPR. Het is belangrijk dat deze NPR nauwkeurig is, up-to-date en ook de wetenschappelijke kennis via experimenten is meegenomen. Er is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan en er zijn de nodige ontwikkeling op dat gebied geweest. Volgens ons zijn die ontwikkelingen onvoldoende meegenomen in de NPR. In onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat daardoor het veiligheidsrisico extreem, voor sommige gebouwen zelfs met een factor 1000 tot 10.000, kan worden overschat.”

Het ministerie van Economische Zaken laat aan RTV Noord weten rekening te houden met dat het geschil met de NAM uit kan monden in een juridisch steekspel.