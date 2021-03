“Na het weekend blijft het koud, met oplopende regenkansen en veel wind”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het rustige en droge weer van de afgelopen week gaat plaatsmaken voor een kouder weertype waarbij na het weekend de regenkansen toe gaan nemen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er veel bewolking maar het blijft overwegend droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag of in het begin van de avond gaat het vanuit het noorden opklaren. Bij een matige noordenwind, windkracht 3, komt de maximumtemperatuur op 5 of 6 graden te liggen. In de nacht naar vrijdag gaat het 3 of 4 graden vriezen.”

“Vrijdag is er eerst kans op een lokale mistbank. Verder is de zon aanwezig en ontstaan er talrijke stapelwolken. Het wordt dan 5 graden. In de nacht naar zaterdag gaat het opnieuw vriezen, waarbij de minimumtemperatuur op -2 of -3 graden komt te liggen. Tijdens het weekend houdt het koude voorjaarsweer aan. Overdag ligt de temperatuur rond de 5 graden, zijn er wolkenvelden en is de zon slechts af en toe te zien. In de nachten is er vorst. Na het weekend wordt het steeds onbestendiger met oplopende regenkansen en soms veel wind. Het blijft koud.