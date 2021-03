‘Na het weekend blijft het koel, maar wordt het wel steeds vaker droog’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende drie dagen moeten we het in Groningen nog steeds doen met neerslag en koele temperaturen. Dat laatste blijft volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ook na het weekend het geval, maar vanaf zondag zal de zon steeds vaker te zien zijn.

Volgens Kamphuis begint vrijdag droog, maar trekken in de loop van de ochtend de eerste buien weer over Groningen. Daarbij is volgens Kamphuis in de middag een kleine kans op hagel aanwezig. De storm is wel over zijn hoogtepunt heen en de temperatuur van een graad of zeven wordt aangevuld met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De hoeveelheid buien neemt in de nacht van vrijdag op zaterdag verder toe.

Zaterdag moeten we overdag rekening houden met enkele gure buien met kans op hagel. Ook gaat de wind dan toenemen tot vrij krachtig. Zondag draait het weerbeeld een beetje om, met een paar buitjes, maar ook geregeld zon. De temperatuur stijgt slechts marginaal naar 8 of 9 negen graden. Na het weekend is het steeds vaker droog, maar het blijft koel bij 7 of 8 graden.