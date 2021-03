“Na een zonnig Paasweekend keert op Paasmaandag de kou terug”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Het aanstaande Paasweekend wordt qua weerbeeld eentje van verschillende gezichten. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het zonovergoten en warm bij temperaturen van 20 of 21 graden”, vertelt Kamphuis. “Het is rustig weer bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 of 3. In de nacht naar donderdag daalt het kwik naar 5 graden. Donderdag maakt de temperatuur een vrije val en wordt het nog maar 10 graden. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4. Wel zijn er flinke perioden met zon naast een paar wolkenvelden. In de nacht naar vrijdag komt de minimumtemperatuur op 2 graden te liggen.”

“Op Goede Vrijdag is het ronduit kil bij temperaturen van 8 graden. Er is veel bewolking bij een matige noordenwind. Tijdens het Paasweekend wordt het 12 of 13 graden en gaan de scherpste kantjes van de kou af. Ook laat de zon zich zo nu en dan zien. Op Paasmaandag is de kou echter terug en gaat het ook regenen.”