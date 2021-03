“Na een koud weekend gaat volgende week het kwik geleidelijk oplopen”

nieuws

Na een relatief koud weekend gaan volgende week de temperaturen geleidelijk oplopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er wolkenvelden met enkele opklaringen en is er kans op een plaatselijk buitje”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 7 graden. In de middag en in de avond nemen de opklaringen toe. In de nacht naar vrijdag komen de minimumtemperaturen rond het vriespunt te liggen.”

“Vrijdag zijn er stapelwolken en zijn er behoorlijke zonnige perioden bij 7 graden. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zaterdag gaat het 2 of 3 graden vriezen. Zaterdag begint de dag met zon maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 6 graden. Volgende week gaat het kwik geleidelijk oplopen naar 10 of 11 graden. Het blijft droog, en het is rustig meer met regelmatig zon. Je kunt het omschrijven als vriendelijk weer zonder thermische hoogstandjes.”