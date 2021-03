“Na donderdag een aantal nachten met lichte vorst”

nieuws

De tweede helft van de week gaat een stuk kouder verlopen. Tot en met zondag krijgen we in de nachten te maken met lichte vorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag en woensdag zullen een kopie zijn van de maandag”, vertelt Kamphuis. “In de nacht en in de ochtend is er kans op mist. In de middag wordt de kans steeds groter dat de zon doorbreekt. Overdag ligt de maximumtemperatuur op 10 of 11 graden, in de nachten ligt de temperatuur rond het vriespunt of vriest het 1 graad.”

“Vanaf donderdag draait de wind naar het noorden en wordt het kouder. Van donderdag tot en met zondag komt de temperatuur overdag op 6 of 7 graden te liggen. Zon en stapelwolken zullen elkaar afwisselen. In de nachten vriest het 2 of 3 graden. Zaterdag neemt de kans op een bui toe. Na het weekend blijven de temperaturen rond de normaal liggen, wel nemen de kansen op regen dan toe.”

