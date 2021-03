Muziekcentrum De Oosterpoort krijgt nieuwe entree en restaurant

nieuws

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met een plan van wethouder Paul de Rook (D66) van Cultuur om voor een bedrag van ongeveer zes ton muziekcentrum De Oosterpoort op te knappen.

Het centrum krijgt een nieuwe entree en krijgt een streetfood-restaurant. De fracties van de SP en 100% Groningen lieten tijdens de vergadering weten het plan niet te zien zitten. Dit omdat De Oosterpoort over negen jaar gesloopt gaat worden. “We zitten in een crisis waarbij we niet weten wanneer die gaat eindigen”, liet raadslid Lucy Wobma van de SP weten. “Wat de SP betreft is dit niet het moment om uitgaven voor verfraaiing te doen, terwijl kunstenaars en kleine cultuurinstellingen het zo moeilijk hebben.”

De Rook liet echter weten dat ondanks de toekomstplannen die er voor De Oosterpoort liggen, het huidige gebouw nog wel tien jaar mee moet en je het pand daarom niet kunt laten verpauperen. Het bedrag van 575.000 euro dat beschikbaar wordt gesteld komt uit een potje dat al voor De Oosterpoort gereserveerd was.