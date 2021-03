Monumentale kastanje Noorderplantsoen redt het niet

nieuws

Foto: Denise Humalda

De grote monumentale kastanjeboom op de kruising van Leliesingel en Grote Kruisstraat wordt gekapt. Sinds enkele dagen hangt er een lint met tekst die dit aankondigt om de boom.



De Parkcommissie Noorderplantsoen bevestigt de kap deze zaterdagmiddag (zie Facebookpost onder). Nabij het paviljoen staat ook een kastanje met hetzelfde lint. ‘Nee niet doen’, heeft iemand erbij geschreven. Nog twee andere kastanjes in het park zijn hetzelfde lot beschoren.

De bomen moeten worden gekapt vanwege de kastanjeziekte. In Nederland is deze ziekte in 2002 in Noord-Holland ontdekt. In Groningen dook hij op in 2011. Dat leidde sindsdien tot de kap van meerdere honderden kastanjes in de gemeente. Door de ziekte ontstaan er scheuren in de bast.