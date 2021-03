Mogelijk oplossing in zicht voor lichthinder rangeerterrein Haren

Omwonenden van het rangeerterrein De Vork bij Haren ervaren al sinds afgelopen zomer lichthinder. De lampen die het treinopstelterrein verlichten, zijn tot in verschillende woonwijken van Haren te zien. Na driekwart jaar wachten is er nu hoop op een oplossing.

Sterren verdwijnen

Eén van de omwonenden die de afgelopen maanden het voortouw heeft genomen in de bestrijding van de lichthinder is Gijs Fehmers. ‘Ik vind het heel lelijk.’

Fehmers woont aan de Oosterweg in Haren en de verlichting hindert hem bij de uitoefening van zijn passie. ‘Ik ben sterrenkundige, dus ik houd van een donkere hemel. Ik wil graag de sterren goed kunnen zien.’

Verblind

Geboren en getogen Harenaar Freerk Hoving is boer en bezit akkers rond het rangeerterrein. Hij vult aan: ‘Als je bijvoorbeeld aan het mestrijden bent, dan kan je de rijtjes waar je geweest bent niet meer zien. Je wordt verblind door de verlichting.’

Vorig jaar schreven we al hoe ook directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap zich negatief uitte over de lichtvervuiling. ‘De duisternis in het Hunzedal wordt er flink door verstoord. Terwijl de techniek beschikbaar is om zo’n terrein veel subtieler te verlichten.’

Lampenkappen

Sinds vorige zomer hebben onder meer Fehmers en Hoving geprobeerd contact te zoeken met ProRail en de provincie om iets aan de overlast te doen. De oplossing is wat hen betreft eenvoudig. ‘Lampenkappen,’ aldus Fehmers. Hoving: ‘Dan schijnt het licht naar beneden en niet opzij of omhoog.’

Eerste stap

Of die lampenkappen er gaan komen is nog onduidelijk, maar de eerste stap richting een mogelijke oplossing is gezet. Na bijna driekwart jaar hebben Fehmers en Hoving een gesprek kunnen plannen met ProRail en de provincie Groningen. Op 8 april komen de betrokken partijen bijeen.

De provincie en ProRail willen niet inhoudelijk reageren voordat zij met de bewoners hebben gesproken.