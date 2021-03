Mogelijk nieuwe expositie rond ‘ster uit categorie Beyoncé’ in Groninger Museum

nieuws

Foto Andor Heij. Groninger Museum Rolling Stones

Volgens directeur Andreas Blühm is het Groninger Museum benaderd voor een nieuwe expositie rond een grote wereldster. Blühm liet dit donderdagavond weten tijdens een algemene ledenvergadering van Bedrijventerrein West, zo meldt de Groninger Internetcourant.

Volgens Blühm gaat het om een wereldster die, qua kaartverkoop, dezelfde inkomsten zal genereren als een tentoonstelling over Beyoncé.

Blühm doet de uitspraak, nadat deze week bekend werd dat een verlenging van de Rolling Stones tentoonstelling ‘Unzipped’ geen optie lijkt. De tentoonstelling begon eind november en had 150.000 bezoekers moeten trekken. Helaas gooide corona roet in het eten en mocht het museum maar drie weken open voor de tentoonstelling.

Maar het museum staat erom bekend dat het goed is om exposities over wereldsterren te houden. Eerder waren er al drukbezochte exposities over Herman Brood, Anton Corbijn en David Bowie en onlangs moet het museum nee verkopen aan een grote tentoonstelling rond Pink Floyd.