Minister was onzorgvuldig bij van de weg halen Stint

nieuws

Foto: OogTV

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) is onzorgvuldig geweest bij het van de weg halen van de Stint. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland beslist.

Aanleiding voor het van de weg halen van de elektrische bolderkar was een ernstig ongeluk in september 2018 in Oss. Bij dat ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. Direct daarop werd het voertuig tijdelijk verboden. Enkele maanden later besloot Van Nieuwenhuizen dat de Stint helemaal niet meer de weg op mocht na uitgebreid onderzoek van TNO. Volgens de minister voldeed het voertuig niet aan de regels voor bijzondere bromfietsen. De rechter is echter van mening dat de overheid dit ook in 2011 had kunnen bedenken toen het voertuig toestemming kreeg om op de weg toegelaten te worden. Daarom is er sprake van onzorgvuldigheid.

Het besluit om de Stint van de weg te halen had grote gevolgen voor met name kinderopvangcentra. Zij maakten veel gebruik van de bolderkar en moesten nu op eigen kosten alternatief vervoer inschakelen. De uitspraak van de rechter vergroot de kans op een schadevergoeding voor bedrijven in de kinderopvang die de elektrische bolderkar gebruikten.

De rechtszaak was aangespannen door de fabrikant van de Stint en ruim honderd kinderopvangbedrijven.