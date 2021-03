Minister blijft geld lenen aan concurrent van nieuwe isotopenfabriek in Groningen

nieuws

Foto: SHINE Medical

Naast de begrote 80 miljoen euro voor de nieuwe Pallas-reactor in Petten, wil minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport nog eens 45 miljoen euro lenen aan Pallas voor een nieuwe onderzoeksreactor. De beëindiging van staatssteun was eind vorig jaar nog een harde eis voor SHINE Medical bij haar beslissing of het een isotopenfabriek in Groningen wil gaan bouwen.

De minister laat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kansen ziet voor SHINE om in Groningen een isotopenfabriek te bouwen, maar dat deze fabriek waarschijnlijk niet kan zorgen voor alle benodigde isotopen voor de Nederlandse medische diagnostiek en behandelingen. De minister stelt blij te zijn met de werkgelegenheid die SHINE aan Noord-Nederland kan bieden, maar dat een nieuwe reactor in Petten ook in Noord-Holland voor behoud van werk moet zorgen.

De minister laat in het midden of een nieuw Kabinet moet kiezen voor een nieuwe Pallas-reactor, maar stelt tegelijkertijd wel 45 miljoen euro beschikbaar voor het project in de vorm van een lening.

Bouw van fabriek bijna zeker

Het Amerikaanse bedrijf trekt echter een andere conclusie uit het verhaal van de minister. De fabriek in Groningen zou niet gaan concurreren met Pallas, omdat er andere isotopen gemaakt worden. Het Dagblad van het Noorden wist de hand te leggen op een nieuwsbrief van het bedrijf, waarin SHINE vice-president Harrie Buurlage stelt dat hij hoopt voor 1 juli dit jaar bekend kan maken waar de fabriek komt.

De bouw zou in 2023 beginnen en in 2025 moet de isotopenfabriek beginnen met de productie. In totaal verwacht de Amerikaanse isotopenfabrikant zo’n 150 tot 200 banen te creëren in Groningen.