Minderjarige asielzoekers lopen corona-quarantainecentrum in Haren uit

nieuws

Bron GoogleMaps

Een aantal minderjarige asielzoekers hebben zaterdagmiddag het corona-quarantainecentrum aan de Emmalaan in Haren verlaten, terwijl zij dat niet mochten. Dat meldt Haren de Krant zaterdagavond.

Het voormalige Nesciohotel is door het Centraal Opvang Asielzoekers, het COA, in gebruik als corona-quarantainecentrum. Naar alle waarschijnlijkheid zes minderjarige personen wisten rond 16.00 uur het hotel te verlaten. Politieagenten zijn vervolgens op zoek gegaan naar de jongeren. Uiteindelijk konden zij getraceerd worden waarop ze terug werden gestuurd. In het voormalige hotel verblijven bewoners van asielzoekerscentra uit de drie noordelijke provincies die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Het is onbekend of deze minderjarige asielzoekers ook positief getest waren.

Een woordvoerder van het COA laat aan de krant weten dat de opvang goed beveiligd is met camera’s maar dat een aantal jongens toch kans hebben gezien om over een hek te klimmen. Dit is snel gesignaleerd waarna alles en iedereen gealarmeerd werd om de jongeren terug te halen. Het COA laat weten nog meer in te zullen zetten om de bewoners op de locatie te houden. Dat is ook conform de afspraak die er met buurtbewoners is gemaakt. Buurtbewoners lieten weten, toen de plannen bekend werden gemaakt, zich zorgen te maken dat besmette asielzoekers door Haren zouden gaan zwerven.