“Mijn vrienden zeiden dat dit lied eigenlijk in het FC-stadion rondgepompt zou moeten worden”

Foto: Colin Mooijman / eigen foto

De Groene Hel. Dat is de titel van het lied dat de Groninger rapper Colin Mooijman gemaakt heeft. Het lied beleefde zaterdag zijn première.

“Het was zaterdagmiddag om kwart voor zes voor het eerst te horen op de radio”, vertelt Mooijman. “Direct kreeg ik op mijn telefoon allemaal berichtjes binnen. Eigenlijk leefde het al een tijdje. Mijn vrienden wisten dat ik hier mee bezig was. Sterker nog, zij waren ook degenen die mij aanspoorden om dit te doen. Ze hebben het mij opgedragen omdat ze vonden dat het tijd was voor een nieuw FC-lied. De afgelopen weken hebben ze vrij vaak gevraagd of ze niet alvast een stukje mochten luisteren. Ze hebben toch echt tot zaterdagmiddag moeten wachten. Maar de reacties zijn heel positief, het wordt goed ontvangen. En ik hoop nu natuurlijk dat het als een olievlekje door de regio gaat.”

“Als collectief ergens van genieten”

Het lied gaat vanzelfsprekend over FC Groningen. “Ik heb in het lied geprobeerd om het gevoel terug te laten brengen van de volle stadions, de spanning en de gekte. Zeg maar het als collectief ergens van genieten. En misschien ook wel een periode waar je op dit moment met weemoed aan terug denkt. De FC is dit jaar in topvorm. We zijn op weg naar een legendarisch goed seizoen. Maar we zitten allemaal voor de televisie en niet in een kolkend stadion. Ik wil met dit nummer het gevoel van samen achter de club staan, samen met het team meestrijden, weer even terugbrengen.”

Rondpompen in het stadion

De Groene Hel is geproduceerd door Floris Jonker en Boris Burger van Kudo Studio uit Groningen. “Wat het uiteindelijke doel is”, peinst Mooijman. “Voor mij persoonlijk is dat voor even het gevoel terug brengen van volle stadions. Maar er zijn al vrienden geweest die hebben gezegd dat dit lied eigenlijk rondgepompt zou moeten worden door de luidsprekers in het stadion, voorafgaand aan de wedstrijd. En weet je, dat zou toch vet zijn! Dat zou echt een onbeschrijfelijk gevoel geven.”

Beluister en bekijk hier onder videoclip van ‘De Groene Hel’