Middelbare scholieren blij dat ze naar school mogen: “Er is niet meer echt hoop”

Middelbare scholieren mogen vanaf deze week weer één dag per week naar school. Maar hoe is het thuisonderwijs voor ze geweest de afgelopen maanden?

Wij gingen met 6 verschillende leerlingen uit de gemeente in gesprek en vroegen ze wat zij nou echt van het online onderwijs vonden.

“Ik heb nu wel lang genoeg thuis gezeten. Er is niet meer echt hoop of zo,” vertelt Isa Jongsma. Samen met haar vriendin Coosje zit ze in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Zij vindt het minder moeilijk. “De vorige lockdown wist je niet wat je te wachten stond, maar nu staat alles klaar op je laptop,” zegt Coosje. Ze vond het nu ook makkelijker vol te houden dan vorig jaar. Tweedeklasser Joris mist vooral de persoonlijke aandacht van de docenten. “Als je iets niet snapt dan wordt het niet nog een keer uitgelegd.”

Joris kijkt het meeste uit naar de pauzes. “Gewoon weer met vrienden zijn en wandelen rond de school.” Ook de andere scholieren kijken er naar uit om hun klasgenoten weer te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door OOG Groningen (@oogtv)