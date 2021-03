Michael de Leeuw keert na vijf jaar terug bij FC Groningen

nieuws

Foto: FC Groningen

Michael de Leeuw keert komende zomer terug bij FC Groningen. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van FC Emmen.

“Ik voel me hier zeer thuis. Ik ben en blijf van origine een Brabander, maar Groningen voelt na al die jaren ook als mijn thuis”, aldus De Leeuw. “Ik heb me hier na mijn terugkomst uit Amerika gevestigd met mijn gezin en ook de komende jaren zijn gericht op een verblijf in Groningen. Ik ben heel blij komende zomer terug te keren bij FC Groningen, de club biedt me een fantastische mogelijkheid.”

De Leeuw vertrok in 2016 naar Chicago voor een Amerikaans avontuur. Zijn laatste seizoen bij Chicago Fire kwam in september van dat jaar abrupt aan een einde door een blessure. Daarna kwam hij niet meer aan spelen toe. Daarop keerde De Leeuw terug naar Nederland, waar hij een contract voor twee jaar tekende bij FC Emmen. Hier kwam hij in twee seizoenen 42 keer in actie, met 13 goals als resultaat.