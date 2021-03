Mezenkast opgehangen in Haren voor bestrijding eikenprocessierups

nieuws

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) (l) reikt Aranka de mezenkast aan. Foto: gemeente Groningen

In Haren is zaterdag een mezenkast opgehangen. De mezenkast is een idee van de Mikkelhorst en werd in december uitgeroepen tot het winnende idee bij de Groene Parel.

De kast werd ophangen door Aranka die daarbij hulp kreeg van dorpswethouder Philip Broeksma (GroenLinks). Het project de Groene Parel startte vorig jaar september. Inwoners uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren werden opgeroepen om met voorstellen te komen hoe hun leefomgeving verrijkt zou kunnen worden. Dit leverde 89 ideeën op. Na onderzoek over de haalbaarheid bleven er 23 ideeën over waar bewoners over konden stemmen. In december bleken twaalf projecten levensvatbaar te zijn om uitgevoerd te worden.

De mezenkast was in het project de winnaar. De kast is speciaal bedoeld voor koolmezen die de eikenprocessierups eten. De eikenprocessierups komt sinds de jaren negentig steeds vaker voor. De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Als de rups gestoord of bedreigd wordt kunnen ze microscopische kleine brandharen afgeven aan de lucht. Deze kunnen hevig irriterende ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen veroorzaken. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen zelfs levensbedreigend zijn.