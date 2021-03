Metalektro-werknemers uit Groningen gaan donderdag staken

nieuws

Staakstraat tijdens een eerdere staking - Foto: FNV

Werknemers van metalektro-bedrijven uit de hele provincie Groningen gaan aanstaande donderdag hun werk 24 uur lang neerleggen. Samen met vakbonden FNV en CNV voeren de werknemers actie voor een betere cao.

De vakbonden verwachten onder andere stakers vanuit Stork en Centraal Staal in Groningen in de zogenaamde ‘staakstraat’, die tussen 09.00 en 10.30 uur wordt ingericht bij het Van der Valk-hotel in Zuidbroek.

Vanuit de rest van de provincie worden deelnemers verwacht vanuit Hydro Extrusion in Hoogezand en Aldel in Delfzijl. Ook werknemers van Groningen Shipyards en Hunter Douglas zijn opgeroepen om mee te doen aan de actie.

De vakbonden willen met de staking een ‘reële cao’ voor de werknemers in de branche. Ze vinden de geboden loonsverhoging te laag en willen een betere werk-privébalans en mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. De bonden voeren inmiddels zeven weken actie in verschillende regio’s.