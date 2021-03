Met crowdfundingsactie strijden voor behoud uniek Gronings nachtleven: ‘We missen je!’

nieuws

Foto: Gert Willem Haasnoot

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen is een grote bedreiging voor het voortbestaan van het unieke karakter van het Gronings nachtleven. Fotograaf Gert Willem Haasnoot is een fotoproject gestart om de mensen die de nacht vormen weer te geven.

“In de jaren tachtig en van 1992 tot 1998 ben ik zelf werkzaam geweest als beveiliger in de Groningse horeca”, vertelt Haasnoot. “Ik heb aan die periode veel vrienden overgehouden. Ik denk dat het in oktober vorig jaar was dat ik een kunstenares en voormalig collega uit die tijd sprak. Zij vertelde me hoe zwaar het nachtleven het nu heeft. Toen is het idee geboren om iets te gaan doen, om in actie te komen. Om de mensen uit het Groninger nachtleven van vroeger en nu zichtbaar te maken door middel van een fotoserie want het aanbod is zo uniek en zo speciaal, dat moet gekoesterd worden. De bedoeling is om zo’n duizend posters met prominenten uit het nachtleven te maken die overal opgehangen kunnen worden waarbij de centrale boodschap zal zijn ‘We missen je!’.

“Jullie moeten in Groningen heel trots zijn op wat jullie hebben”

Om aan foto’s te komen is Haasnoot de stad ingetrokken. “Ik heb de contacten van indertijd aangesproken en gaandeweg kwam ik ook in contact met de mensen van nu die de Groningse nacht zo mooi maken. Inmiddels heb ik tachtig mensen geportretteerd, en nog altijd melden mensen zich aan. Dat zijn mensen van indertijd, maar ook van nu. Mensen die actief zijn in de zwarte muziek, de gay-scene, de dansscène, maar ook die de Groningse feestcafé’s bestieren. En deze opsomming zegt precies wat ik bedoel. Groningen heeft zo’n divers aanbod. Zelf woon ik nu in de buurt van Hilversum. Qua inwoneraantal is Hilversum te vergelijken met Groningen. Maar als je het aanbod vergelijkt, dan moeten jullie in Groningen heel trots zijn. Dat moet gekoesterd worden.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De stad vol met posters

Volgens nachtburgemeester Merlijn Poolman gaat het al heel goed met de crowdfundingsactie om het project mogelijk te maken. “We hebben het streefbedrag van de actie op 3.900 euro gezet”, vertelt Poolman. “Daarvan hebben we nu ruim vijftig procent binnen. Als het bedrag binnen is dan gaan we duizend posters printen. Die kunnen vervolgens overal opgehangen worden. Achter de ramen van een kroeg, op een zuil langs de weg, bij mensen thuis. Noem het maar op. Eigenlijk willen we dat de hele stad vol komt te hangen, dat je niet om de boodschap heen kunt.” Om het streefbedrag te halen gaan komende vrijdag drie dj’s een stream organiseren waarmee geld opgehaald gaat worden.

Eurosonic en Paradigm

Dat het nachtleven het zwaar heeft wordt volgens Haasnoot steeds duidelijker na bijvoorbeeld het wegvallen van muziekcafé Lola en het Platformtheater. “Allereerst is het een persoonlijk tragedie. Maar realiseer je ook dat deze mensen die een kroeg of café uitbaten meer willen

bereiken dan alleen geld verdienen. Ze willen iets neerzetten. Een grote vrees is dan ook dat door deze crisis er veel stuk gaat waardoor er een verarming gaat ontstaan. Neem een festival als Eurosonic. Dat is uniek in Nederland. Maar ook het Paradigm terrein. Dat is één van de beste dancevenues die Nederland heeft.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina. Een deel van de foto’s die op de posters gedrukt gaan worden zijn op deze website te bekijken.