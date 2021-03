Meerdere gewonden bij ernstig verkeersongeluk op A7

nieuws

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de A7 zijn meerdere personen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op de rijbaan van Groningen richting Heerenveen ter hoogte van Nuis. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Behalve verschillende ambulances en de politie is ook de brandweer van Leek en Marum aanwezig. Zij krijgen bij het ongeluk hulp van de collega’s van brandweer Stad die met een grote hulpverleningswagen zijn uitgerukt. Ook een traumahelikopter is ter plaatse.

Volgens de politie zijn er bij het ongeluk meerdere voertuigen betrokken. “Wij horen dat er wordt gesproken over een spookrijder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Voorlopig is onze gezamenlijke inzet gericht op de hulpverlening. In het onderzoek naar de oorzaak zoeken we dit verder uit.” Vanwege het ongeluk zijn beide rijbanen richting Heerenveen afgesloten.