Meerdere ‘flipperinbraken’ in Professorenbuurt en Oosterparkwijk

Foto: politie.nl

In de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk zijn in de afgelopen week een aantal insluipingen geweest. De politie waarschuwt Groninger daarom altijd de deuren op slot te draaien.

Volgens wijkagent Siard Heidanus ging het bij in de insluipingen om zogenaamde ‘flipperinbraken’, waarbij de inbrekers met een pasje de klink van de deur openen.

De politie is op zoek naar getuigen van inbraken in de eerder genoemde wijken. Mensen met tips kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.b 0900-8844.

