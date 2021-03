Meer sneltestlocaties voor studenten in Stad bij Euroborg en Wiebengacomplex

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

De komende weken openen nog eens twee nieuwe sneltestlocaties voor studenten in Groningen.

Aanstaande woensdag opent een sneltestlocatie voor Hotelschool-studenten en schoonheidsspecialisten in spé in de Euroborg. Begin april opent een nieuwe sneltestlocatie, voor RUG en Hanze-studenten en personeel, in het Wiebengacomplex aan de Petrus Driessenstraat.

Vanaf januari vindt er al een experiment plaats met sneltesten voor studenten in de Aletta Jacobshal, op verzoek van het Ministerie van Onderwijs. Deze locatie was tot nu toe alleen bedoeld voor studenten met een fysiek tentamen. In de nieuwe teststraten kunnen ook tests worden afgenomen, voorafgaand aan praktijklessen of het gebruik van een studieplek.

In de Euroborg helpen Noorderpoort-studenten van onder andere de opleidingen Laboratoriumtechniek en Verpleegkunde mee om alles soepel te laten verlopen. Studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool werken mee op de Wiebenga sneltestlocatie.