McDonald’s Hoendiep en Ter Borch roepen buurtbewoners op afval en data in te zamelen

Foto: Gerrit de Haan

De vestigingen van McDonald’s aan het Hoendiep en in Ter Borch roepen buurtbewoners op om, tijdens de Landelijke Opschoondag van aanstaande zaterdag, te helpen met zwerfafval opruimen. Daarnaast vragen de fastfood-restaurants aan omwonenden om data in te zamelen over het afval wat ze vinden.



Via de Litterati-app wordt, gedurende de Landelijke Opschoondag, de uitdaging ‘LOD2021’ uitgerold. Vrijwilligers die via de app namens McDonald’s opruimen, verzamelen daarmee data. Nederland Schoon biedt deze gegevens aan de fastfood-keten aan, waardoor McDonald’s weet op welke locaties het zwerfafval ligt. Op deze manier kunnen er nieuwe opruimroutes worden ingepland.

“Bij ons is het iedere dag Opschoondag”, vertelt Willie de Groot, Franchisenemer van McDonald’s restaurants in Groningen en Eelderwolde. “Maar tijdens de Landelijke Opschoondag nodigen we buurtbewoners en gasten van harte uit om ook in de eigen omgeving op te ruimen.”

De leukste opruimacties rond de vestigingen worden beloond met een McDonald’s-pakket.