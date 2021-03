“Matthäus-Passion klinkt op Goede Vrijdag in kleinste minitheater van Nederland”

nieuws

Het oratorium de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach zal dit jaar opnieuw niet op veel plekken te horen zijn door de coronamaatregelen. In Vinkhuizen wordt het echter wel gespeeld. Volgens Mirjam van der Heide van De Wijk De Wereld gaat het gespeeld worden in het kleinste theater dat in het land is te vinden.

Hoi Mirjam! Wat gaat er op Goede Vrijdag gebeuren?

“Wij gaan met een zelfgebouwd theatertje naar de Parelflat in Vinkhuizen. Gedurende de dag gaan we daar de Matthäus-Passion opvoeren. Het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie van Matteüs hebben we opgeknipt in kleine stukjes. Het volledige oratorium duurt namelijk ongeveer twee uur en dat is voor wat wij willen bereiken niet handig. Daarom hebben we het opgeknipt in stukken van tien minuten. Mensen die langs willen komen kunnen zich van tevoren aanmelden. Per tien minuten hebben we ruimte voor één tot drie personen die tot hetzelfde huishouden behoren.”

Hoe zijn jullie op dit bijzondere idee gekomen?

“Wij zijn van De Wijk De Wereld. De afgelopen jaren zijn we ieder jaar een wijk ingetrokken. Normaal gesproken ontmoeten we dan de bewoners, gaan we in gesprek, en daar rolt dan een productie uit. Door de coronacrisis is alles anders dan anders. Om toch iets te kunnen doen hebben we vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, De Kijkdoos ontwikkeld. Dit is een zelfgebouwd theatertje met een artiesten- en een bezoekersingang. Aan de ene kant treden artiesten op en gescheiden door plexiglas zit aan de andere kant het publiek op mooie pluche stoelen. Het idee om de Matthäus-Passion te gaan brengen is bedacht door onze Karin Noeken.”

De musici Hanneke Wierenga, Vincent van Ballegooijen en Annette Scholten hebben hun medewerking toegezegd. Voor hen zal het ook bijzonder zijn …

“De evenementensector wordt door de coronacrisis hard geraakt. Dus zij zijn absoluut blij dat zij weer voor publiek mogen optreden. De Matthäus-Passion hebben zij in het verleden al vaker gespeeld, dus nieuw is het voor hen niet, wel zullen ze nog wat moeten repeteren om komende vrijdag zo goed mogelijk voor de dag te komen. En ik denk dat het heel mooi gaat worden. Eigenlijk zijn het privé optredens hè? In een hele intieme setting. We krijgen ook teruggekoppeld dat hier veel behoefte aan is, dat mensen het heel erg gemist hebben.”

Mensen die graag willen komen kijken en luisteren moeten zich inschrijven, maar wat nu als er meer animo is dan plek?

“We gaan vrijdag zestien optredens verzorgen. Hoe groot de animo zal zijn, dat weten we nu nog niet. Komende woensdag gaan we flyeren bij de Parelflat om dit initiatief onder de aandacht te brengen. Mochten veel mensen langs willen komen, meer dan we kunnen hebben, dan gaan we nadenken wat we eventueel nog meer kunnen doen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!”

Meer informatie, en aanmelden voor het concert, kan op deze website.