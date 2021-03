MartiniPlaza toneel van tellen voorkeursstemmen

nieuws

Foto Laura Zijlstra Stemmen tellen in Martiniplaza.

In MartiniPlaza is donderdagochtend een begin gemaakt met het tellen van de voorkeursstemmen voor de Tweede Kamerverkiezing, die gisteren gehouden werd.

Het tellen is een enorme klus die nog een paar dagen kan duren en het is nog onduidelijk wanneer die uitslagen bekend worden. Maar het tellen van de voorkeurstemmen is belangrijk, omdat zo iemand die niet direct werd gekozen alsnog in de Tweede Kamer kan komen.

Landelijk werd de VVD de grootste gevolgd door D66. In Groningen was dat omgekeerd. Eerst D66 (22,9), dan VVD (13,6), gevolgd door GroenLinks (10,5), PvdA (8,3), SP (7,6), PvdD (6,0), PVV (5,6) en het CDA (5,6). Nieuwkomer Volt (5,5) is de negende partij in Groningen voor CU (3,9), FvD (3,7), Ja21 (1,5), Bij1 (1,2), 50plus (0,5) en Denk (0,5).