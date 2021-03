MartiniPlaza is beste congreslocatie van Nederland

nieuws

Foto: GoogleMaps

MartiniPlaza is door bezoekers en organisatoren verkozen tot beste congreslocatie van Nederland. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Een afvaardiging van het MEETINGS Platform kwam naar Groningen om bekend te maken dat MartiniPlaza de landelijke titel voor beste congreslocatie heeft gewonnen. De zogenoemde Meetings Award wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt aan de beste MICE-bedrijven en locaties. MICE staat voor Meetings, incentives, conferencing & exhibitions.

Directeur Willem de Kok van MartiniPlaza, is trots op de award. ‘’Het winnen van deze prijs gaat niet alleen over de prestaties in het voorbije jaar, maar voor het hele pakket dat MartiniPlaza al jaren biedt. Het is tevens een beloning voor ons gehele team en te danken aan de inspanningen van de afgelopen jaren”. MartiniPlaza won in januari al de regionale titel voor beste congreslocatie van Noord-Nederland.

Uit de stemmen blijkt dat bezoekers en organisatoren erg te spreken zijn over de congresfaciliteiten, horeca, kwaliteit en flexibiliteit en het gastvrije personeel. MartiniPlaza hoopt dat de titel bijdraagt aan het toekomstperspectief, want herstel van de congresmarkt zal vanwege de coronapandemie waarschijnlijk nog jaren duren.