Martini Ziekenhuis verplaatst 100 meniscusoperatie naar Arnhem

Foto: Martini Ziekenhuis

Zo’n 100 patiënten die in het Martini Ziekenhuis geopereerd zouden worden aan meniscusletsel, worden elders versneld geopereerd.

Omdat er, vanwege het coronavirus, maar weinig operatiekamers beschikbaar zijn in het ziekenhuis, gaan een orthopeed en een anesthesioloog uit Groningen de operaties in Arnhem uitvoeren. Tot en met juni 2021 zijn er tien operatiedagen gepland in Arnhem, met zo’n tien patiënten per dag.

“Door de COVID-zorg in ons ziekenhuis is de ruimte op onze operatiekamers beperkt. Daarom hebben we andere opties verkend om patiënten met meniscusletsel te helpen”, legt orthopedisch chirurg Maarten Huizinga uit. “In deze tijd moet je denken in andere mogelijkheden. We opereren daarom nu ook extra op zaterdagen. We moeten samen ontdekken hoe we in de zorgvraag kunnen voorzien, zodat we onze patiënten helpen en zij verder kunnen gaan met hun leven.”

Hoewel de operatie zelf in Arnhem plaatsvindt, vinden de voorbereiding op de operatie en de nabehandeling gewoon in Groningen plaats. “De patiënten die ik spreek zijn vooral blij dat ze geholpen worden door hun eigen arts en op niet al te lange termijn”, vertelt Huizinga.