Marit Dopheide wint goud met estafetteteam op EK Indoor Atletiek

Foto: Team 4 Mijl

Atlete Marit Dopheide van het Groningse Team 4 Mijl heeft zondag tijdens het EK Indoor Atletiek in het Poolse Torun goud gewonnen met het 4 x 400 meter estafetteteam. De winnende tijd was 3 minuten en 27,15 seconden.

De Nederlandse ploeg die naast de 30-jarige Dopheide bestond uit Lisanne de Witte, Lieke Klaver en Femke Bol, was op voorhand favoriet voor de titel. Bol had zaterdag al met overmacht het goud op de individuele 400 meter gewonnen. Dopheide gaf tijdens de estafette als tweede loopster van haar ploeg het stokje af in vierde positie. De Witte en Bol wisten de achterstand eenvoudig goed te maken, zodat Nederland goud kon pakken.

De Nederlandse ploeg verliet het EK met viermaal goud. Naast Femke Bol was er ook een gouden plak voor hordenloopster Nadine Visser en voor het Nederlandse mannenteam op de 4 x 400 meter estafette. Daarmee won Oranje zelfs het landenklassement. Naast viermaal goud was er eenmaal zilver en tweemaal brons.