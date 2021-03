Man die via raam woning binnen glipt blijkt bewoner

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie snelde zondagavond met verschillende surveillancewagens naar de Valreep in de wijk Lewenborg voor een vermeende inbraakmelding. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Rond 21.20 uur was er op de meldkamer van de politie een telefoontje binnengekomen van buurtbewoners. “Zij hadden gezien dat een persoon via een raam op de eerste verdieping een woning binnen glipte”, vertelt Wind. “Omdat ze het niet vertrouwden hadden ze de politie gebeld.” Eenmaal bij aankomst gingen agenten op onderzoek uit. Al snel bleek dat de soep minder heet gegeten werd dan ze werd opgediend. “Het bleek om de bewoner van de woning te gaan die zijn sleutels was vergeten.”

De politie is daarop weer vertrokken.