Lycurgus verliest van koploper Dynamo

sport

Amysoft Lycurgus heeft zaterdagmiddag in Apeldoorn met 3-1 verloren van de koploper in de kampioenspoule, Draisma Dynamo.

De spannende eerste set ging nog naar de Groningers, met 23-25, maar daarna won de thuisploeg eenvoudig de overige sets. De setstanden waren 25-21, 25-16 en 25-19.

Door het verlies is Lycurgus gezakt naar de derde plaats in de kampioenspoule, omdat concurrent Active Living Orion met 3-0 won van Sliedrecht Sport. Dynamo heeft nu na drie wedstrijden 12 punten, Orion 5 en Lycurgus 4. Hekkensluiter is Sliedrecht Sport met 3 punten. Uiteindelijk spelen de nummers 1 en 2 de play-offs om het landskampioenschap.