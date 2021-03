Lycurgus heeft play-offs niet in eigen hand

sport

Amysoft Lycurgus heeft het bereiken van de play-offs om de landstitel niet meer in eigen hand. De Groninger volleyballers verloren zaterdagmiddag in Doetinchem met 3-2 van Active Living Orion.

De thuisploeg won de eerste twee sets met 25-22. Lycurgus won daarna eenvoudig de derde set met 15-25. De vierde set ging met 23-25 ook naar de Groningers, maar in de beslissende vijfde set was Orion uiteindelijk te sterk: 15-13.

Lycurgus staat nu vaster op de derde plaats in de kampioenspoule, met 5 punten uit 4 wedstrijden. Orion heeft 2 punten meer. Koploper Draisma Dynamo uit Apeldoorn, dat zich al geplaatst had voor de play-offs, kwam dit weekeinde niet in actie tegen Sliedrecht Sport.